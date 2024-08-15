手札情緣女星珍娜羅蘭辭世 生前患有阿茲海默症

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美媒今天報導，2004年愛情片「手札情緣」資深女星珍娜羅蘭辭世，享壽94歲。她曾以犯罪劇情片「女煞葛洛莉」和「受影響的女人」精湛演技，兩度入圍奧斯卡最佳女主角獎。

珍娜羅蘭（Gena Rowlands）確切死因未被公開，但「紐約時報」報導，珍娜羅蘭兒子，同時也是「手札情緣」（The Notebook）導演的尼克卡薩維蒂（Nick Cassavetes）6月曾透露，母親過去5年患有阿茲海默症（Alzheimer's），與她「手札情緣」中扮演的角色有著相同疾病。

珍娜羅蘭除了兩度獲奧斯卡金像獎提名，還是3屆艾美獎得主。1950年代她從舞台劇和電視展開演藝生涯，電影作品也多達數十部，包括參演首任丈夫約翰卡薩維蒂（John Cassavetes）這位編、導、演三棲才子執導的電影。

珍娜羅蘭和約翰卡薩維蒂是1970、80年代美國獨立電影的神仙眷屬。約翰卡薩維蒂是真實電影（cinema verite）的先驅，珍娜羅蘭則是他的繆斯。

這位身材高䠷、一頭金髮的女演員在丈夫1989年去世前，共與他合作了10部電影，包括1968年的「面孔」（Faces）、1974年的「受影響的女人」（A Woman Under the Influence）、1977年的「首演之夜」（Opening Night）、1980年的「女煞葛洛莉」（Gloria）和1984年的「暗湧」（Love Streams）。

儘管珍娜羅蘭沒有憑藉「受影響的女人」和「女煞葛洛莉」登上奧斯卡影后，但在2016年舉行的奧斯卡頒獎典禮獲頒終身成就獎。

珍娜羅蘭1954年與約翰卡薩維蒂步入禮堂，倆人夫妻情分直到約翰卡薩維蒂1989年過世才斷，倆人育有3名子女。她2012年再婚，嫁給商人佛瑞斯特（Robert Forrest）。

珍娜羅蘭曾在訪談中談到表演工作和獨立電影時說：「生活不好過，但它是如此令人興奮和美好，因為你在做你真正想做的事情。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1130815