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Super Junior小巨蛋連唱3天 推限定組合滿足粉絲

2024/8/16 23:06（8/16 23:16 更新）
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韓團Super Junior自16日起連續3天在台北小巨蛋開唱，團員以勁歌熱舞揭幕，除獻唱經典歌曲，也準備許多中文跟台灣歌迷互動。（讀者提供）中央社記者王心妤傳真 113年8月16日
韓團Super Junior自16日起連續3天在台北小巨蛋開唱，團員以勁歌熱舞揭幕，除獻唱經典歌曲，也準備許多中文跟台灣歌迷互動。（讀者提供）中央社記者王心妤傳真 113年8月16日
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（中央社記者王心妤台北16日電）韓團Super Junior今天晚間起連3天在台北小巨蛋開唱，以勁歌熱舞揭幕，並對粉絲大喊「老婆」，除成員間對話逗趣，也推出多種演唱會限定組合，滿足粉絲期待。

Super Junior成員圭賢剛好接下新一代韓國區台灣觀光代言人，在演唱會自我介紹新身分，並承諾之後會到台灣旅遊，多多造訪高雄市、台中市、花蓮縣與台南市等。

隊長利特稱讚粉絲變更漂亮，還說粉絲買門票扁掉的錢包可用Super Junior帥氣補滿，成員神童一旁吐槽：「用錢填滿就可以了。」

演唱會以VCR短劇穿插在表演橋段中，邀師弟團SHINee成員珉豪客串，以「Ｗhat if…？（如果......會怎麼樣？）」為故事主軸，推出始源搭配厲旭、利特搭配東海與銀赫、圭賢搭配神童及藝聲限定版「惡搞」組合，還有將團員個人SOLO歌曲變成團體演唱。

利特提及近日地震表示，那是他從出生至今遇過最大地震，「搖的時候我在想要怎麼辦？我們今天有辦法開唱嗎？我只穿著內褲要逃嗎？」雖有天災，但他想不論出什麼事，都想與大家在一起，只要跟大家在一起就沒什麼好畏懼。

演唱會粉絲舉牌應援橋段，圭賢笑說：「現在就給我們看這個，明天、後天的演唱會會是多了不起的應援啊！」銀赫笑說，或許之後的應援會是標語出現在台北101上，讓圭賢再度笑回：「他們（粉絲）有些人是有錢人。」

團員接著又開玩笑指利特明天與神童比賽高爾夫，誰輸就不能在演唱會說話，嚇得利特回應：「跟叫我去死沒什麼兩樣。」

演唱會下半場翻玩多重宇宙的哏，跳了韓團RIIZE與NewJeans歌曲，成為彩蛋。（編輯：李明宗）1130816

人氣韓團Super Junior從16日起一連3天在台北小巨蛋舉辦2024 SUPER SHOW SPIN-OFF：Halftime演唱會，現場勁歌熱舞嗨翻觀眾，粉絲舉牌應援橋段也讓團員相當開心。（讀者提供）中央社記者王心妤傳真 113年8月16日
人氣韓團Super Junior從16日起一連3天在台北小巨蛋舉辦2024 SUPER SHOW SPIN-OFF：Halftime演唱會，現場勁歌熱舞嗨翻觀眾，粉絲舉牌應援橋段也讓團員相當開心。（讀者提供）中央社記者王心妤傳真 113年8月16日
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