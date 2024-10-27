歌迷期待大巨蛋開唱 楊乃文笑喊別再問周杰倫的票
2024/10/27 11:23（10/27 12:11 更新）
（中央社記者王心妤台北27日電）金曲歌后楊乃文昨晚在台北流行音樂中心舉辦「繆斯」演唱會，歌迷期待她下次到大巨蛋開唱，她笑說：「很難。」並打趣要坐在台下的朋友別再打電話求周杰倫大巨蛋演唱會的票。
楊乃文2度在北流開唱，以We, Across、Monster揭開演唱會序幕，之後還有「女爵」、「星星堆滿天」等經典歌曲。
楊乃文表示，這是這次巡迴演唱會的最終場，也是最緊張的一次，「『繆斯』演唱會開始在台北，結束也在台北。其實我只有在北流表演過一次，我不記得這場地這麼小，還是你們坐比較近？」
聽到歌迷大喊「大巨蛋」後，楊乃文笑回：「那邊先送給張惠妹跟周杰倫」。她接著笑說：「台下很多朋友不要再打給我的經紀人設法要弄到票，很難。」讓全場哄堂大笑。（編輯：張雅淨）1131027
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