「海洋奇緣2」預售票開賣 攜巨石強森獻唱主題曲

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（中央社記者洪素津台北12日電）迪士尼經典動畫「海洋奇緣2」28日上映，今天發布預售票熱烈開賣資訊，莫娜本尊奧莉伊卡拉瓦爾侯透露睽違多年再與巨石強森攜手獻聲相當興奮，要影迷好好期待2人錄製的新曲。

「海洋奇緣2」（Moana2）美國預售首日衝破年度動畫賣座紀錄，甚至打敗同為迪士尼旗下皮克斯的全球年度票房冠軍「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2），締造僅次於「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）等大片的傲人成績。

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「海洋奇緣2」（Moana2）今天透過新聞稿揭密錄音和錄製新曲的精彩秘辛過程，莫娜（Moana）本尊奧莉伊卡拉瓦爾侯（Auli'i Cravalho）透露睽違多年再與巨石強森（Dwayne Johnson）攜手獻聲的興奮之情，錄製新曲的片段更是震撼人心，主題曲Beyond勵志又感人的強大力量，該曲各大音樂串流平台已全面上線。

「海洋奇緣2」（Moana2）將於28日全台大銀幕上映。（編輯：李亨山）1131112