「老狐狸」拚奧斯卡 導演蕭雅全洛城催票：相信好故事打動人心

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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的電影「老狐狸」今天在洛杉磯放映，爭取影人支持；導演蕭雅全說，雖然電影是1989年發生在台灣的故事，但他相信好故事能觸發人們情感。

亞洲國際電影節（AWFF）13日起到21日在洛杉磯的庫佛城（Culver City）舉行。影展今年慶祝10週年，放映亞洲超過50個國家報名參加奧斯卡影片，向當地擁有投票權的電影人爭取支持。

今年亞洲國際影展舉行「台灣電影日」（Focus on Taiwan）除了放映「老狐狸」，另播放3部台灣在國際影展獲獎的短片，包括今年9月獲得美國影藝學院學生奧斯卡獎的短片「風流少女殺人事件」，以及動畫短片「幽暗小徑的鬼」與「熱帶複眼」。

「老狐狸」以1989年全民皆股的年代為背景，描述演員劉冠廷、白潤音飾演的廖家父子相依為命，原本相信人性本善，沒發現世界正在改變，有人暴富，有人意識到現實殘酷，單純的廖家父子還碰上聰明狡猾的「老狐狸」。

以「老狐狸」獲得金馬獎最佳導演的蕭雅全今天出席放映前的紅毯儀式及映後座談，接受中央社記者訪問時表示，電影代表台灣，角逐奧斯卡最佳國際影片，他感到「很光榮、很驕傲」，這一趟希望把「老狐狸」介紹給更多具有奧斯卡投票資格的電影人。

蕭雅全說，電影雖然拍的是1989年發生在台灣的故事，但電影裡的人性是共通的，即便不同國家、不同背景的觀眾都能理解，好的故事有共通性，「它並不是只有在那個時空才存在的情感，此時此刻，我們跟電影的角色一樣，面臨很多選擇、很多決定」。

3部台灣短片都有奧斯卡參賽資格，其中「風流少女殺人事件」是導演洪瑋婷在舊金山州立大學的畢業作品，今年獲得學生奧斯卡的實驗類金獎。

「風流少女殺人事件」講述1980年代，台灣戒嚴末期的青少女情慾解放故事。洪瑋婷也帶著這部短片參加奧斯汀奇幻電影節、高雄電影節。她表示：「參加影展最期待的是，遇見各種不同類型、非常有才華的電影人。」

「幽暗小徑的鬼」是一部探討台灣白色恐怖歷史與轉型正義議題的動畫短片，導演王登鈺希望藉著這次在美國放映的機會，向更多觀眾了解台灣。

張徐展的停格動畫作品「熱帶複眼」是一部17分鐘的短片，花3年時間製作完成。他說影片靈感來自一個印尼民間故事「鼠鹿過河」，他發現在不同的文化，都有相似的故事，因此觸發了他用蒼蠅複眼的角度，把多國的民間故事混合成多重宇宙。（編輯：張芷瑄）1131116