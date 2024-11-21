陳忻玥演唱影后插曲 腦浮現女主角楊謹華無畏精神

（中央社記者洪素津台北21日電）歌手陳忻玥為戲劇「影后」演唱插曲BOUNCE，演唱的過程腦中常會浮現楊謹華演的女主角周凡，認為歌曲要傳達的無畏展現自我的精神實在太符合這個角色，她也為歌曲練舞，展現性感一面。

擅長唱情歌的陳忻玥這次為了「影后」插曲BOUNCE搖身一變成唱跳歌手，陳忻玥透過新聞稿分享，在練唱時唱到舌頭打結，「因為歌詞中有一點點饒舌加上連續的英文歌詞，加上節奏頓點都很快速，練了超多次才克服舌頭打結問題。」

而為了要呈現歌詞中成就「影后」那種「勇敢擁抱自己的慾望與力量並成功站上舞台閃耀全場」的精神，陳忻玥坦言，在唱BOUNCE時常會腦中浮現劇中女主角「周凡」的影子，她表示：「因為她在劇中率性、自我且I don’t care的性格，跟這首歌要傳達的無畏展現自我的精神實在太符合」。

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被問到影后影集中哪個角色最像自己？陳忻玥同樣表示：「周凡！她的個性像是我內心的展現，我內心有一個像周凡一樣的自在的、很像孩子的部分，我希望隨著年紀越來越大，我也可以找到自己內在周凡、小孩與跟這個世界的平衡！ 」

除了在詮釋BOUNCE時突破自己過往聲音的展現，陳忻玥也為拍攝ＭＶ練舞，更找來師弟李杰明合作尬饒舌，2人在MV中變身為有曖昧情愫的搭檔，彼此透過舞蹈展現情挑誘惑，陳忻玥拋開過往束縛還練到膝蓋受傷，大嘆「影后」練成大不易。（編輯：李亨山）1131121