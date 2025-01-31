陳忻玥自認音樂科學家 盼未來挑戰音樂劇電影

（中央社記者王心妤台北31日電）歌手陳忻玥歌聲高亢帶點沙啞，充滿力量感的嗓音演唱3首台劇「影后」插曲都獲好評。她說，比起藝術家，她更像是音樂科學家，用技巧堆疊情緒，未來也想挑戰演出音樂劇電影。

陳忻玥在熱門台劇「影后」演唱了3首插曲爆紅，她接受中央社記者專訪表示，去年接了近百場演出，而校園演唱會是最有趣的，「表演時我是很開心、很放鬆的，而且唱校唱時會有種跟小朋友互動的感覺，可以真的很開心的玩，沒那麼嚴肅，對我來說就是當歌手最享受的事情。」

陳忻玥表示，做音樂最享受部分是產出作品的過程，跟團隊一起討論方向進而「磨」出成品，是一種全員共同完成喜歡事情的感動。她也說，雖然熱愛表演，但也曾陷入「歌手該是怎麼樣子？」的自我疑惑。

陳忻玥透露，入行前覺得歌手都是「藝術家」，每個創作、每次演唱都要全力投入情緒，但她自認比較像「科學家」，利用技巧堆疊出情緒，「但那其實不是我的心情，更像是玩出來的化學反應，我花了一段時間才接受自己，原來我只是喜歡利用聲音創造情緒的人，而這些情緒不一定是我的。」

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陳忻玥解釋，像是高音時放入氣音、或是讓聲音斷掉再繼續，會讓聽眾感覺彷彿歌手在哭，又或是有聽眾從歌聲想像她有什麼個性，「當他們聊天加入這些自己的想像，我就會擔心自己是不是要讓他們失望了。」

被問到想做的事，陳忻玥笑說，唱了「影后」插曲後，的確心癢癢想挑戰演戲，大學時曾主演英文話劇，之後則想挑戰音樂劇電影，像是歌手亞莉安娜（Ariana Grande）主演的「魔法壞女巫」（Wicked）等，期待新的一年有更多嘗試。（編輯：龍柏安）1140131