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町田啓太來台灣吃好飽 怕胖20公斤回日本

2024/11/24 15:21（11/24 15:36 更新）
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日本男星町田啓太（中）來台舉辦粉絲見面會，23日晚間與現場粉絲互動同歡。（LDH愛夢悅提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月24日
日本男星町田啓太（中）來台舉辦粉絲見面會，23日晚間與現場粉絲互動同歡。（LDH愛夢悅提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月24日
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（中央社記者洪素津台北24日電）日本男星町田啓太來台舉辦見面會，喜歡「吃好飽」這句話的他，除分享在台灣的美食清單，也說若來台拍戲可能會胖20公斤回去，同時和粉絲相約下次辦一場24小時馬拉松見面會。

町田啓太昨晚舉辦粉絲見面會，一出場就一路揮手到台上。現場與粉絲互動，被問到最喜歡的一句話，他回答：「吃好飽喔。」並透露來台的美食清單，包括滷肉飯、冰火菠蘿油、蓮霧、火鍋等，甚至還嘗試巧克力小籠包，「本來以為不好吃，沒想到苦甜、苦甜的，是大人的味道」。

町田啓太打趣表示，若能來台拍戲，一定隨時準備好，「可以一直吃台灣美食，但可能會胖20公斤」。

活動最後，町田啓太與千名粉絲拍大合照，要大家比讚，自己卻一時開心錯比YA手勢。他感性地表示，見到粉絲充滿笑容與發光眼神，讓他度過了一段幸福時光。

町田啓太更開玩笑說：「下次見面會直接辦24小時馬拉松怎麼樣？我們可以中途一起睡一下。」期盼未來還有機會能再來台與大家相見。（編輯：張雅淨）1131124

#日本
#台灣
町田啓太
町田啓太11/23來台辦見面會 盼好好向粉絲道謝
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