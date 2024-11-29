實名制加隨堂考防黃牛 蘇打綠小巨蛋2萬張票售罄

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（中央社記者王心妤台北29日電）樂團蘇打綠2025年2月台北小巨蛋「二十年一刻」演唱會2萬張門票今天中午開賣，除實名制，也準備5個考題防堵黃牛，門票5分鐘內完售，下午3時將再度清票。

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蘇打綠說：「謝謝大家陪我們一起走過20歲最後巡禮，無比期待與大家在台北演出那一刻。」且正籌備專輯「冬未了（蘇打綠版）」，也將陸續公布新加坡等海外場次演唱會資訊。

考題包含「『秋：故事』專輯歌詞的藏頭藏尾詩內容為：我00心中愁，你只見眼0秋，空格題目依序為何」、「狂熱Fever（Live in The Pool）MV中導演李伯恩用了什麼手法呈現」、「下列何者不是蘇打綠的演唱會名稱？」及演唱會須知等。

將與歌迷一起慶祝20週年，蘇打綠成員小威透過主辦單位表示，都怪他當初在歌曲Tomorrow will be fine.歌詞的開頭寫了「這條路好漫長」，竟這麼巧合預言接下來5年艱辛歷程，但也因堅持夢想，才能繼續跟歌迷碰面寫下不同故事。（編輯：李明宗）1131129