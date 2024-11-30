胡婉玲、羅亦娌、TaiwanPlus獲亞洲電視大獎

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（中央社記者洪素津台北30日電）亞洲電視大獎29、30日在印尼雅加達舉行頒獎典禮，包括民視「新聞觀測站」的胡婉玲、客台節目「巷弄裡的吉光片羽」羅亦娌以及Taiwan Plus節目「The Taipei Tonight Show」均有獲獎。

現任中央社社長的胡婉玲獲亞洲電視大獎最佳時事主持人獎，過去她任職民視時期曾在「新聞觀測站」中獨家專訪前美國國務卿龐培歐，這也是她個人獲得的第2座亞洲電視獎。

胡婉玲曾帶領團隊製作「前進北朝鮮專輯」，是天安艦事件後第1家進入北韓的國際電視媒體，並在2010年獲亞洲電視大獎。

胡婉玲昨天也飛到印尼親自領獎，領獎她時表示，感謝民視過去對她的提攜與栽培，並強調這份榮耀也是她迎向國家通訊社新角色的重要里程碑，象徵新挑戰與責任的開始。

領獎後胡婉玲也在臉書上發文指出，迄今恰好是她進入中央社第4個星期，她深刻體悟，中央社產製的新聞不同於其他媒體，應更講究資訊正確性與社會責任，「未來我也會鼓勵同仁多多策劃有意義的好作品，藉以自我提升，並以好作品帶動社會正面力量。」

客家電視台節目「巷弄裡的吉光片羽」記錄了在台灣各種大小事，主持人羅亦娌也獲得亞洲電視大獎最佳Talk Show主持人獎，她也透過客台表達喜悅之情。

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羅亦娌透過客台聲明表示，節目中討論社會經常被忽視的重要問題，無論是環境問題還是心理健康主題，「希望這節目能激發大家關注這些事情。感謝客家電視台，也再次感謝評審們給予的這份榮譽。」

Taiwan Plus的節目「The Taipei Tonight Show」則獲最佳脫口秀獎，節目每集都會訪問各行各業不同來賓，會因應來賓性質設計有趣的遊戲增加互動性。主持人除了深度訪談，更嘗試不同的趣味遊戲增加互動效果，藉由不同國籍來賓與內容型態，展現台灣更多樣貌與故事給國際觀眾。（編輯：龍柏安）1131130