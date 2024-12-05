甜茶化身巴布狄倫「開唱」 真人白雪公主接力上映

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（中央社記者王心妤台北5日電）迪士尼今天公布兩大新片消息，真人版「白雪公主」將於明年3月20日在台灣上映；由「甜茶」提摩西夏勒梅主演的「巴布狄倫：搖滾詩人」則於明年1月24日上映。

迪士尼真人版電影「白雪公主」（Disney's Snow White）是由「魔法壞女巫」製片馬克布雷特（Marc Platt）和執行製作傑瑞德勒伯夫（Jared LeBoff），以及「蜘蛛人：驚奇再起」導演馬克偉柏（Marc Webb）攜手打造。

真人版「白雪公主」將由瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）飾演白雪公主，壞皇后則由蓋兒加朵（Gal Gadot）飾演，這部電影將搶先美國在台灣上映。

另一部電影「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）由提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）主演，今天釋出5款人物海報，另外還有新預告，夏勒梅戴墨鏡造型也掀起討論。

電影將從美國歌手暨詩人巴布狄倫（Bob Dylan）19歲開始談起，敘述他從美國明尼蘇達州抵達紐約，進而改寫音樂歷史。電影由詹姆士曼格（James Mangold）執導，並與傑卡克斯（Jay Cocks）聯合編劇，將於明年春節上映。（編輯：張雅淨）1131205