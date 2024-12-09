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大胃王小慧30分鐘吃逾30碗滷肉飯 食量嚇壞曾志偉

2024/12/9 15:46（12/9 16:26 更新）
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資深藝人曾志偉（圖）擔任美食節目「夜市王」評審，最新一集他被擔任嘉賓的大胃王小慧食量給嚇壞。（緯來提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月9日
資深藝人曾志偉（圖）擔任美食節目「夜市王」評審，最新一集他被擔任嘉賓的大胃王小慧食量給嚇壞。（緯來提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月9日
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（中央社記者洪素津台北9日電）資深藝人曾志偉擔任美食節目「夜市王」評審，最新一集中大胃王小慧擔任嘉賓，曾志偉好奇詢問最高紀錄吃多少，小慧則回應曾經在30分鐘內吃完30幾碗滷肉飯，驚人食量嚇壞曾志偉。

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美食競賽綜藝節目「夜市王」本週進入「甜點」大戰，特別邀請到大胃王小慧擔任嘉賓，節目中小慧一連吃了7家夜市美食，大家詢問小慧幾分飽，小慧透過新聞稿分享，當天錄影雖吃了7家，但毫無飽足感，「0分飽，還再去吃了一個便當。」

大胃王小慧的食量讓評審們印象深刻，評審之一的金針菇驚訝不已：「我專注吃我的一口，她（大胃王小慧）就吃完了，我吃一口，她就吃完，太扯了吧！」曾志偉也好奇詢問小慧：「妳最高紀錄吃多少？」小慧想了想說：「我有一次比吃滷肉飯，30分鐘吃了30幾碗。」小慧的食量等於是一般人的30倍，食量大到讓曾志偉感到不可思議。（編輯：李亨山）1131209

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曾志偉
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