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曾志偉參與台綜「夜市王」稱主持功力台灣學的

2024/11/30 15:27（11/30 15:41 更新）
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實境美食競賽節目「夜市王」30日晚間首播，擔任節目評審的香港影帝曾志偉（中）、知名網紅Alizabeth 娘娘（右）與韓勾ㄟ金針菇（左）中午在台北出席記者會宣傳。中央社記者張新偉攝 113年11月30日
實境美食競賽節目「夜市王」30日晚間首播，擔任節目評審的香港影帝曾志偉（中）、知名網紅Alizabeth 娘娘（右）與韓勾ㄟ金針菇（左）中午在台北出席記者會宣傳。中央社記者張新偉攝 113年11月30日
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（中央社記者洪素津台北30日電）71歲曾志偉參與台灣節目「夜市王」，評比全台各類夜市美食，許久沒參與台灣綜藝節目的曾志偉表示，自己的主持是從台灣學來的，當年和胡瓜一起學習主持，「澎恰恰當時還是倒茶小弟呢！」

曾志偉和網紅金針菇、Alizabeth娘娘擔任「夜市王」評審，LULU黃路梓茵和阿達、美麗本人則擔任主持人，6人今天一起出席宣傳「夜市王」記者會，曾志偉坦言在評比過程中也是有遇到難吃的，但是會把「不好吃」藏在心裡面，用分數來做表達。

首次參與台灣原創綜藝節目的曾志偉表示，自己的主持功力都是從台灣學來的，也透露台灣以前最盛行整人節目，「我過去被台灣主持人整得太慘，以前廖峻、澎澎、胡瓜在後台休息的時候，大家一個使喚一個說要倒水，最後是澎恰恰去，那時候吳宗憲還不知道在哪，你們看多久遠了。」

曾志偉2023年8月來台進行微創手術，割除腹部動脈瘤、裝支架，他今天表示自己的身體狀況無虞，飲食也不會忌口，笑稱自己不可能戒酒。

而LULU和阿達則是前任男女朋友關係，LULU表示當初接到節目馬上就答應，「有他（阿達）接接看，看他敢不敢接」，一旁的阿達笑說：「沒想到我還真的敢接」，一旁的美麗本人則表示LULU和阿達的互動很一般，都在討論錄影的事情。

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阿達隨後也爆料說LULU在後台還偷要夜市帥老闆的聯絡方式，LULU笑回：「你為什麼要管我？都那麼久，還沒放下嗎？」幽默對談惹笑大批媒體，一旁的曾志偉則笑稱：「她（LULU）以前關係複雜我知道」。

節目「夜市王」主旨是評比台灣夜市美食，但節目卻意外有戀綜番外篇，LULU偷偷在後台跟夜市帥老闆要聯繫方式，Alizabeth娘娘則是在現場找帥哥，沒想到他卻只鍾情美麗本人一人，羞喊對方很貼心還會幫擋酒，不過美麗本人表示老婆已懷第二胎，對此Alizabeth娘娘則回應：「我也要生了」，美麗本人毫不留情說：「你這是魔胎吧！」（編輯：李亨山）1131130

實境美食競賽節目「夜市王」30日在台北舉行開播記者會，主持人Lulu黃路梓茵（中）、阿達（右）與美麗本人（左）出席。中央社記者張新偉攝 113年11月30日
實境美食競賽節目「夜市王」30日在台北舉行開播記者會，主持人Lulu黃路梓茵（中）、阿達（右）與美麗本人（左）出席。中央社記者張新偉攝 113年11月30日
實境美食競賽節目「夜市王」30日在台北舉行開播記者會，主持群Lulu黃路梓茵（左3）、阿達（左2）、美麗本人（左1）及節目評審團香港影帝曾志偉（右3）、網紅Alizabeth 娘娘（右1）、韓勾ㄟ金針菇（右2）等出席。中央社記者張新偉攝 113年11月30日
實境美食競賽節目「夜市王」30日在台北舉行開播記者會，主持群Lulu黃路梓茵（左3）、阿達（左2）、美麗本人（左1）及節目評審團香港影帝曾志偉（右3）、網紅Alizabeth 娘娘（右1）、韓勾ㄟ金針菇（右2）等出席。中央社記者張新偉攝 113年11月30日
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