法庭文件：Jay-Z與吹牛老爹被控輪暴13歲少女

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（中央社紐約8日綜合外電報導）在今天遞交的訴狀中，美國饒舌天王Jay-Z被控在2000年與嘻哈歌手「吹牛老爹」（Sean“Diddy”Combs）輪暴一名13歲少女；Jay-Z否認這項指控。

法新社報導，針對「吹牛老爹」民事案件的最新訴狀指出，2000年9月，Jay-Z和「吹牛老爹」在MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）頒獎典禮後的派對上，性侵了這名女孩。

訴狀寫道：「另一個名人站在一旁，看著吹牛老爹和Jay-Z輪暴這名未成年者。聚會結束後，其他還有許多人也在場，但沒有採取任何行動來阻止。」

「在本文描述的許多此類事件中，Jay-Z一直與吹牛老爹在一起，兩名加害者都必須接受司法審判。」

訴狀並未透露原告身分。

Jay-Z回擊提告的律師，稱他「可悲」。

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Jay-Z的經紀公司Roc Nation在社群媒體X發布聲明說：「我的律師收到來自布茲比（Tony Buzbee）『律師』試圖勒索的律師信，他盤算的是，這些指控、各界的關注，會讓我想要和解。不，先生，事實恰恰相反。」

「這些指控的性質如此令人髮指，我麻煩您提出刑事訴訟，而不是民事訴訟！任何對未成年者犯下這種罪行的人都應該被關起來，不是嗎？如果事情是這樣的話，這些疑似受害者都必須得到真正的正義。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1131209