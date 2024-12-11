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經典賽資格賽台灣隊35人名單與12強不同 僅陳傑憲繼續打
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網路漫畫平台年度榜單出爐 台灣作品首闖前5

2024/12/11 12:24
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（中央社記者吳家豪台北11日電）網路漫畫平台LINE WEBTOON今天揭曉2024年度10大熱門作品榜單，「看臉時代」連續2年稱霸，且首次有台灣作品「耳邊蜜語」進入前5名，內容描述關於聽障女主角的戀愛故事。

LINE WEBTOON年度10大熱門作品前5名作品依序為「看臉時代」、「全知讀者視角」、「再婚皇后」、「耳邊蜜語」、「盜臉人生」；第6到10名為「入學傭兵」、「劍尊歸來」、「奈米魔神」、「少女的世界」、「純情大作戰」，反映出讀者對多樣化題材的喜愛。

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LINE WEBTOON發布新聞稿表示，今年支持多部台灣原創作品登上國際平台，進入韓國、泰國、印尼、美國等海外市場連載，同時拓展影視改編與跨界合作新機會。

LINE WEBTOON觀察到愛情類型作品長期受讀者歡迎，具有高度商業化和影視改編潛力，為了鼓勵更多優秀的原創作品誕生，LINE WEBTOON宣布將於2025年第2季啟動原創愛情網漫大賽，祭出高額獎金，得獎者可獲得正式連載資格。（編輯：林家嫻）1131211

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