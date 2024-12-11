優雅的相遇首映李遠力挺 林政勳狂吃冰懷疑被整

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（中央社記者王心妤台北11日電）導演張作驥新片「優雅的相遇」今晚舉辦首映會，文化部長李遠也出席觀影，演員林政勳笑說，有段畫面吃了10幾支冰淇淋，吃到舌頭都麻掉，甚至想問張作驥是不是在拍整人節目。

導演張作驥今天率領入圍最佳新演員獎的林政勳、演員雷婕熙、尤勝鋒、陳龔葳、王孝元、謝明君、楊欣儀等人出席首映會。

李遠誇獎此片是被低估的作品，張作驥在台灣影史很重要，風格獨樹一格，他並引用已故導演楊德昌的金句稱讚張作驥，分享在手工電影時代，電影人什麼都要會，導演的工作不僅僅是導戲，如同張作驥至今仍堅持的獨立製片風格。

林政勳分享，有幕被剪掉的戲被張作驥要求吃了10幾支冰淇淋，導演想要透過一直重來的方式讓演員表演放鬆，前面吃第1支覺得很好吃、第2支舌頭就麻了、吃第3支已經沒有知覺，第4支還被冰淇淋塗臉，當天才11度，「我就問導演這是不是整人節目？」

林政勳分享另一場被剪掉的戲，是要拍他跟王孝元衝浪，當時裝在衝浪板上的攝影機還被沖進海裡，工作人員都「下海」找機器，甚至有工作人員連婚戒都掉進海裡。

「優雅的相遇」將於13日上映。（編輯：郭諭儒）1131211