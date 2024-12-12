徐懷鈺苦練舞蹈備戰開唱 笑喊春節減重最佳動作

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（中央社記者王心妤台北12日電）歌手徐懷鈺預告將於月底推出新專輯「光致．蛻變」，並於明年1月在台北、高雄開唱。她笑說，這次舞蹈動作需要使出全身力量，歡迎大家過年跟著跳，絕對是最強瘦身舞蹈。

徐懷鈺今天透過經紀公司表示，這次練習舞蹈動作初期手腳練到「打結」，乍看簡單的手勢，其實魔鬼藏在細節裡，不只手勢複雜，還要加上手、腳、臀、核心的力量，雖然練舞26年，但首次有踢到鐵板的感覺，「不但手腳打結、腦筋也打結。」

她也笑說：「這絕對是年末最強雕刻身材的舞步，如果年底大家尾牙、團圓聚會吃多了，可以動起來跳一下，有瘦身奇效。」

對於將推出新專輯，還有明年1月18日在台北、24日在高雄開唱，徐懷鈺表示，特別控制飲食、多上健身房，希望整個人狀態更好，「為了漂亮，這幾天餓肚子值得了，不枉費我少吃很多美食。」她也預告音樂會將首次演唱多首新歌，也會跟歌迷們近距離互動，希望大家好好期待。（編輯：張雅淨）1131212