苗真拍救子戲母愛噴發 憶愛兒熱水燙傷急救助攻

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（中央社記者洪素津台北15日電）演員苗真在8點檔「願望」為命危的兒子崩潰大哭，下戲後還一度癱軟。這讓她想起自己兒子小時候被熱水燙傷，褲子和傷口相黏，當時她還急到在醫院崩潰下跪。

苗真在劇中母愛爆發，使出全力才把兒子從鬼門關救回，充滿情緒及戲劇張力的劇情也讓觀眾在電視機前和她一同落淚。苗真分享當天拍完這場爆發戲，整個人都癱掉。

苗真提到，當時情緒很重，靠的就是自身經驗「入戲」，真情演出源於對孩子的愛與牽掛。回憶起兒子才11個月大的時候，因為當時工作繁忙，苗真把孩子交給父母照顧，沒想到兒子卻趁外公離開時，拉倒整桶熱水，大腿到腳趾都燙傷。

苗真趕回家帶孩子送醫急救，醫生表示棉褲的材質黏在皮膚上，需要進行處理，讓她非常無助。當時苗真從事發到送醫都沒哭，直到出醫院，她立刻跪在門口大哭，「完全不在乎旁邊有誰，就是直接跪下，求老天幫幫忙」。

如今苗真兒子已經13歲，看到兒子的燙傷疤痕，都是她心裡的痛，也更加珍惜與孩子的每一天。（編輯：張雅淨）1131215