NFL耶誕大戰 碧昂絲中場演出大獲好評

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（中央社休士頓25日綜合外電報導）串流平台Netflix 今天首度轉播美式足球聯盟NFL耶誕大戰，球賽固然精彩，流行音樂天后碧昂絲（Beyoncé）的中場演出更讓人叫好。

美聯社報導，這位32屆葛萊美獎（Grammy）得主，在休士頓德州人（Houston Texans ）迎戰巴爾的摩烏鴉隊（Baltimore Ravens）之戰中場休息時，騎著白馬緩緩進場，以近13分鐘的演出震撼家鄉休斯頓的觀眾。

她邀請Shaboozey表演Sweet Honey Buckiin，讓粉絲們大吃一驚，而饒舌歌手波茲馬龍（Post Malone），也與她一起演出了Levii's Jeans。

NFL Media表示，轉播NFL耶誕大戰的反應非常好，很快就竄上Netflix迄今為止第2受歡迎的直播節目。

另一場由堪薩斯市酋長（Kansas City Chiefs）對戰匹茲堡鋼人（Steelers）的耶誕大戰，則由瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）以預先錄製的名曲All I Want for Christmas is You拉開序幕。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1131226