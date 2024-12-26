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梁文音不怕風格被定型 樂當歌迷情緒釋放出口

2024/12/26 18:35（12/26 18:46 更新）
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歌手梁文音（圖）有不少催淚金曲，今年再推新歌「短痛不如長痛」等，她笑說，不怕唱的歌被定型成「音式」情歌，「可以讓他們有個情緒出口。」（環球提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月26日
歌手梁文音（圖）有不少催淚金曲，今年再推新歌「短痛不如長痛」等，她笑說，不怕唱的歌被定型成「音式」情歌，「可以讓他們有個情緒出口。」（環球提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月26日
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（中央社記者王心妤台北26日電）歌手梁文音有不少催淚金曲，今年仍持續推出新歌「短痛不如長痛」等，她笑說不怕唱的歌被定型成「音式」情歌，「大家就喜歡聽我唱這種療傷情歌嘛！可以幫大家有個情緒出口。」

梁文音從第2屆「超級星光大道」發跡，至今已經出道逾15年，擁有「還是朋友」、「分手後不要做朋友」等金曲，她接受中央社記者專訪時表示，並不會怕推出的新作品被定型，「這是我的工作嘛！就是大家喜歡聽療傷的這種。」

梁文音分享，像是日前開演唱會，事後剪接觀眾片段時就看到很多觀眾痛哭的畫面，「我會覺得是需要喚醒他們，有些人哭不出來，或是哭也不是為了感情，而是生活一些小事，可能靠我們這樣唱，可以讓他們有個情緒出口。」

梁文音笑說，每場演唱會都會看到觀眾哭，不過她都要注意情緒不要跟著哭出來，而是提供一個讓大家安心的場地跟氛圍哭，「還有人跟我說，會刻意單獨來看我的演唱會，因為就是想好好放鬆的哭。」

梁文音自認從小是藏不住情緒的人，無論心情好或壞都會直接表現出來，像是有時工作想要安靜一點，也都馬上會被工作人員發現。

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梁文音回顧這一年認為非常充實，推出新作品、開演唱會又或是到義大利玩了1個月，期待新的一年有更多私人生活的挑戰。

梁文音笑說，運動不是放在新年目標前幾項，因為對她而言，運動現在已經是日常生活一部分，平時也會刻意早起，像是夏天約早上5時就會起床散步，「但如果在飲食控制時就不能早起啦！因為早餐店真的很香，一出去就聞到香味了。」（編輯：李亨山）1131226

#梁文音
#超級星光大道
梁文音
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