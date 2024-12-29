郭富城開唱連送福利 繼秀腹肌嘴甜邀歌迷一起吃宵夜

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（中央社記者洪素津台北29日電）香港天王郭富城睽違5年再來台開唱，昨天第2場罕見秀出精壯腹肌，今天最後一場則開啟「嘴甜」模式，先是問「有沒有想我」，之後又邀約歌迷演唱會結束後「一起去吃宵夜」，引台下粉絲笑呵呵。

郭富城在2024年末最後一個周末一連3天於台北小巨蛋開唱，更為新巡演台北場打造專輯國語金曲歌單，演唱會中郭富城不忘與歌迷談心敘舊，在唱「誰會記得我」之前，竟無預警聊起1991年他在台灣剛爆紅時演出的巧克力飲料，還現場重現廣告台詞：「你是我的巧克力！吻我，不要問我！」跟全場歌迷示愛，讓全場歌迷笑開懷、甜在心。

郭富城也在第2場時候放送福利，無預警掀開衣服秀出精壯腹肌及人魚線，他在唱完「狂野之城」之時，歌迷大喊「脫脫脫」，郭富城也羞喊「我肥肥的！」結果下一秒竟掀開衣服，「其實也沒有非常肥啦！是有點『嫩』！」精壯6塊腹肌，逗得全場歌迷嗨翻天。（編輯：陳仁華）1131229