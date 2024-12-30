新加坡強降雨淹水 徐若瑄為「救車」淋成落湯雞

（中央社記者吳昇鴻新加坡30日專電）新加坡每年11月至隔年1月通常為雨季，昨天傍晚的強降雨是1978年以來最強單日降雨之一。人在新加坡的藝人徐若瑄說，「眼看自己的車已經快被淹到車門，不管三七二十一 淋了個落湯雞，也得去救我的車」。

新加坡昨天傍晚下起強降雨，武吉知馬（Bukit Timah）一帶出現淹水，新加坡公用事業局在臉書發文，針對近20個地點發布水患風險警告。

公用事業局指出，新加坡中部在下午3時15分到5時25分，測到134.6毫米降雨量，相當於新加坡12月平均月降雨量的41%，且是1978年以來最強的單日降雨之一。公用事業局表示，淹水情況在20分鐘內消退。

人在新加坡的藝人徐若瑄在Instagram發文表示，準備去買兒子愛吃的鼎泰豐，突如其來的大雨和大淹水，「眼看自己的車已經快被淹到車門，看見蟑螂壁虎都爬到我的車門上避難，不管三七二十一、淋了個落湯雞，也得去救我的車」。

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她說，救完車後開出來沒多久，就被困在大馬路中間「進退不得」，滿是漂浮的垃圾桶和其他快被淹沒的車，「這是我在新加坡第一次覺得坐在車裡好冷，拿面紙簡單擦擦溼答答的自己先擋一下，下車後直接踩水往商場去，一個小時後「終於脫離困境」。

今年11月，多場強降雨使得新加坡多處積水，總降雨量也打破1980年來11月降雨量的最高紀錄，達419毫米。新加坡國立教育學院人文與社會學科教育學部助理教授王靖宇曾分析，11月超高降雨量，可能與即將到來的反聖嬰現象有關。反聖嬰現象會使西太平洋海面溫度升高、空氣更潮濕，加劇降雨出現在東南亞地區的可能性。（編輯：韋樞）1131230