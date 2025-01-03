紅白歌唱大賽收視率微升 搖滾樂團B'z帶來大驚喜

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）2024年12月31日播放的第75屆日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽，後半段平均家戶收視率32.7%（關東地區），較去年創最低紀錄微升。最大亮點是出道36年的傳奇搖滾樂團B'z首度登紅白。

紅白於2024年除夕從位於東京澀谷的主舞台NHK館進行實況轉播，第一部（前半）時間是晚間7時20分起、第二部（後半）時間是9時至11時45分。收視率調查公司昨天表示，第2部平均家戶收視率32.7%（關東地區），較去年收視率高出0.8個百分點。

本屆紅白收視率成績雖是紅白從1989年改為兩部制以來的第2低紀錄，但成功止住連續兩年下滑的趨勢。第1部（前半）則是連續2年低於30%。

日本體育報（Sponichi）報導，本屆紅白B'z表演引起極大迴響，NHK MUSIC官方YouTube頻道播放的紅白精彩影音點閱數突破500萬次。該頻道登記人數58.1萬人，點閱率突破500萬次，實屬罕見。從實況轉播後至今3天，列為YouTube整體影音點閱率驟升的第一名。樂團的粉絲俱樂部會員也大增。

B'z原本只計畫在另一特設的舞台演唱NHK晨間劇「御飯糰」的主題曲「Illumination」，但在棚錄表演結束後，主唱稻葉浩志驚喜現身NHK館主舞台，與吉他手松本孝弘攜手演唱經典名曲「LOVE PHANTOM」（愛的幻影）與很勵志的國民歌曲「ultra soul」，瞬間全場氣氛嗨到最高點。

B'z的表演讓館內外觀眾感到興奮，表演後也吸引年輕世代透過社群平台熱烈討論。NHK今晚回顧紅白精彩片段的特別節目上，有觀眾留言說：「我爸看到B'z現身，正在吃的過年蕎麥麵突然噴出來」。

除了B'z的表演外，在特別企劃單元，冰川清志、玉置浩二表演精彩。日本歷史最長久的樂團之一THE ALFEE（阿飛合唱團）、南高節、Iruka、高橋真梨子等資深歌手的表演也備受好評。

在特別企畫單元，歌手米津玄師唱2024年NHK晨間劇「如虎添翼」主題曲「再見，總有一天！」也備受好評。米津昨天在Instagram留言寫道：「感謝紅白歌唱大賽！未來100年也請多關照」。

米津的粉絲留言寫道：「能再度在紅白看到米津玄師，真的很高興」、「米津桑的歌曲一定會被傳唱100年的」、「感謝給我們聽到這麼棒的歌」。（編輯：田瑞華）1140103