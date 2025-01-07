告五人揭喜訊赴高雄開唱 經紀公司喊預算無上限

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（中央社記者洪素津台北7日電）樂團告五人製作不少夯曲，近日才結束香港演唱會的他們，緊接著將到高雄世運主場館開唱，3名成員都很興奮，但壓力很大；經紀公司也驚喜表示這次高雄演唱會「預算無上限」。

告五人今天出席活動，成員雲安、犬青、哲謙透露這個月已陸續跑了超過30場商演活動，就連高鐵站務員都會笑說：「又看到你們了。」

喜愛音樂的告五人也揭喜訊，表示4月將到高雄世運主場館舉辦「2025世運極限版」演唱會。即將到高雄開唱，讓犬青直呼：「很興奮！」雲安則坦言壓力很大，但放話要挑戰極限。

告五人表示，想給歌迷最好的演唱會體驗，雲安表示，先前有去張惠妹和周杰倫的演唱會體驗，「現場氣氛真的不容易，希望我們的演唱會大家都能體驗到相同感覺。」

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告五人透露這次到高雄開唱就是要挑戰極限，也要給粉絲驚喜。被問到演唱會預算，一旁經紀公司主管馬上笑說：「預算沒上線，是極限版。」讓告五人也很驚喜，已經開始健身練身體，摩拳擦掌準備演唱會。

除了演唱會，告五人也忙著籌備第4張新專輯，希望能在夏天和大家見面，雲安透露是國際合作，他說：「預備飛到不同的地方去錄音。」目前選完歌但還沒開錄，令人期待。（編輯：張雅淨）1140107