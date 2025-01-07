劉以豪新戲成媽寶男 洗碗還要媽媽洗

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（中央社記者洪素津台北7日電）演員劉以豪在戲劇「童話故事下集」演出備受媽媽呵護的媽寶男，洗碗要媽媽洗、吃飯讓媽媽餵、剪指甲要媽媽吸地等事，惹得劇中老婆柯佳嬿直呼：「我要離婚。」

劉以豪在戲劇「童話故事下集」中有媽寶性格，飾演媽媽的柯淑勤則是超級「兒子傻瓜」，在她的照顧下，讓劉以豪養成無論發生什麼事總是把「媽媽說」掛在嘴邊的習慣。

從花絮中也可看到劉以豪對戲時跟柯佳嬿說：「媽說我吸地吸不乾淨，媽叫我不要吸」，這令柯佳嬿無言以對，連劉以豪自己都忍不住說：「哇超廢的啦。」

不過劉以豪幫角色緩頰，「他其實不是沒有想法，只是因為夾在媽媽和老婆之間，以致於說話有時候會常常不知道怎麼表達，他只是不擅長表達的某種廢。」

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柯佳嬿則說：「劉以豪這個角色比較被設定成是媽寶，對這個人就是又愛又恨。」一場劉以豪要幫柯佳嬿打蟑螂的戲，劉以豪慌張到直喊媽媽，讓對戲的柯佳嬿笑說：「連蟑螂都怕，我就不會嫁給你了。」

最後被問到維繫婚姻的妙招，柯佳嬿打趣說：「就是不要見面」，隨後馬上滅火說「沒有啦」。劉以豪則誠心建議：「什麼事都不要做，多做多錯。」（編輯：張雅淨）1140107