百名資深藝人齊聚迎接蛇年 侯麗芳揭喜訊當阿嬤

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（中央社記者洪素津台北10日電）74歲侯麗芳和400多名資深藝人齊聚聯歡餐會，她保養得宜，每週上健身房，近來升格當阿嬤，即將赴美找愛孫；「月亮歌后」李珮菁近來則積極治療，盼搭配復健讓身體更好。

文化部及台視、中視、華視三台共同主辦「114年關懷演藝人員春節聯歡餐會」，春節前難得許多藝人齊聚一堂重溫歡樂時光，更輪番上陣帶來精采演出。

資深藝人高群、阿娥（安迪老婆）等人今天在餐會帶來許多精彩演出，包括經典的「包青天」、「小丑」、「山南山北走一回」等歌曲，氣氛直接嗨到最高點；每年三節透過這樣的聯歡聚會，讓這些螢光幕前好久不見的演藝前輩，能共聚一堂歡慶節日。

這次擔任聯歡會的主持人侯麗芳則分享自己的健康養生秘方，她表示自己74歲了，一顆假牙都沒有，眼睛也都沒有白內障，一週到健身房上2堂教練課，3個月不到、瘦了4公斤，除了運動外，一週唱2次卡拉OK。

另外，侯麗芳近日升格當阿嬤，「我跟老公26日會過去，我女兒已經在幫弟媳坐月子。」而近日有洛杉磯野火消息，侯麗芳則表示，兒子、女兒都住在洛杉磯，但是在發生野火的另一邊，沒有受到影響。

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「月亮歌后」李珮菁23歲因脊椎開刀導致下半身癱瘓，她透露，近3年利用幹細胞技術治療，每次費用新台幣200萬，目前總計花費600萬元，之後也會陸續透過運動方式復健，希望幫自己恢復知覺；經濟方面，她計畫3月份開始巡迴演唱，預計在台中、台南、高雄等地全省10場演出，除了歌唱，李佩菁也有斜槓產品銷售，生活沒有什麼大問題。

好久不見的資深8點檔演員林在培表示，離開劇組後，目前都在家休息，種種花、養養樹，坦言自己是不愛出去玩的人，比較喜歡待在家，也透露新年新計畫接下來有計畫拍戰爭類型戲劇。（編輯：陳政偉）1140110