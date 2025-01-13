陳儀瑾發專輯幫媽媽圓夢 洪敬堯特訓先練江蕙歌曲

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（中央社記者洪素津台北13日電）歌手Sunny陳儀瑾是洪敬堯的得意門生，近日她推出專輯也是幫媽媽圓夢，並透露愛音樂的基因是媽媽給的。洪敬堯說，陳儀瑾的聲音很特別，發專輯特訓時要她先練江蕙的歌曲。

陳儀瑾今天和歌手洪一峰的兒子洪敬堯一起受訪，兩人的緣分是由愛唱歌的媽媽牽線。洪敬堯表示，因為兩方有長輩熟識，後來又發現陳儀瑾的歌聲很棒、很特別，進一步特訓就可以出專輯，果然陳儀瑾沒讓他失望，而第一波訓練就是先練唱江蕙的歌曲。

陳儀瑾表示，很感謝洪敬堯的提攜，「我真的很幸運可以碰到老師，如果沒有老師我也沒辦法發專輯」。

陳儀瑾和洪敬堯合作推出首張個人專輯「攏是愛」，專輯充滿對媽媽的感謝。洪敬堯透露本來只有要發單曲，但聽了陳儀瑾媽媽的故事後，決定發行專輯；陳儀瑾也很感謝愛唱歌的媽媽幫她串起這段緣分。

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今年46歲的陳儀瑾保養得宜，完全看不出年齡，26歲初戀就結婚，打定主意不生小孩的她擁有一家的毛小孩，養了2隻黃金獵犬、2隻臘腸狗、3隻貓。

陳儀瑾新專輯也有一首歌「有你陪伴」跟毛小孩有關，更邀請演員陳淑芳演出，MV真實呈現奶奶與寵物間難分難捨的溫馨故事。在還沒進入錄音室，光看到歌詞就讓陳儀瑾流下了揪心眼淚。（編輯：張雅淨）1140113