徐懷鈺睽違17年發專輯 自認沒出道應該是音樂家

（中央社記者洪素津台北21日電）歌手徐懷鈺睽違17年再發行第7張專輯，這次赴高雄舉辦音樂分享會，回想出道歷程，徐懷鈺表示，原本嚮往到國外進修當音樂家或科學家，沒想到卻陰錯陽差當起唱跳歌手闖演藝圈。

徐懷鈺發行第7張全新專輯「光致．蛻變」，她將於24日登上高雄後台Backstage Live舉辦「光致．蛻變 Light It Up 音樂分享會」，延續她的音樂蛻變之旅，為更多歌迷帶來難忘的現場體驗。

徐懷鈺今天作客Hit Fm聯播網「夜貓DJ」Dennis節目，主持人Dennis問起出道過程，徐懷鈺表示，一開始是去試鏡廣告模特兒，幸運地被選上進而成為代言人，也因為當代言人才有發單曲的機會，發行了「飛起來」單曲之後爆紅，才真正以歌手身分出道。

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徐懷鈺更表示，如果沒當歌手，現在不是音樂家就是科學家，其實她高中畢業後嚮往能去國外念音樂進修成為音樂家。徐懷鈺坦言，其實走上演藝圈，挑戰唱歌、演戲，甚至連舞都不會跳的她竟成為了轟動大街小巷的唱跳天后，這都不在她設想的範圍內，但命運就是如此找上她。

徐懷鈺表示，她有很多黑暗面，從小就處於弱勢，家境不好，必須一肩扛起家計，所以很多苦痛都經歷過；徐懷鈺也將這樣的坦白化成寫歌的靈感，出道以來常得面對大小風浪的她，藉歌療癒自己的同時，也盼透過歌曲安慰同樣遭遇的人，更想送給一路以來支持著她的歌迷們。她現在很好，能夠做自己。（編輯：陳政偉）1140121