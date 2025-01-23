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6音樂人登美國南方音樂節 TRASH、壞特？te接力

2025/1/23 15:29（1/23 16:01 更新）
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台灣搖滾樂團TRASH（圖）3月將登美國南方音樂節Taiwan Beats Showcase演出，將樂團的音樂傳到世界各個角落。（Young Team Productions提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月23日
台灣搖滾樂團TRASH（圖）3月將登美國南方音樂節Taiwan Beats Showcase演出，將樂團的音樂傳到世界各個角落。（Young Team Productions提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月23日
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（中央社記者王心妤台北23日電）美國南方音樂節（SXSW）將於3月10日至15日登場，台灣6組音樂人包含TRASH、鄭宜農、壞特？te、陳嫺靜、美秀集團及Andr在Taiwan Beats Showcase演出，呈現多元風貌。

此次參與演出的TRASH曾在2016年參加該音樂節，主唱阿夜去年也以個人名義在美國巡迴開唱，他們表示，希望讓樂團的聲音傳到世界各個角落。

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鄭宜農曾於2020、2021年連續入選SXSW，但2020年因COVID-19疫情而停辦，2021年試圖挑戰北美巡迴，卻無奈因疫情取消，改成線上形式，此次能實踐先前計畫，讓她相當興奮。

壞特?te曾因音樂串流平台登上紐約時報廣場，也被美國樂迷認識。美秀集團擁有「手機錢包鑰匙菸」、「愛情的大壞蛋」等熱門歌曲，此次將帶著「賽博台客」風格收獲國際歌迷的心。陳嫺靜表示，正在籌備新專輯，期待登上音樂節演出。Andr曾於金音獎入圍最佳新人，將以新星之姿登台。（編輯：張雅淨）1140123

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鄭宜農
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