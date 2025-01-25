香港小天王林家謙首唱國語專輯 謝陳奕迅暖心推一把

（中央社記者王心妤台北25日電）台灣樂迷或許不熟悉，但香港歌手林家謙開唱能邀陳奕迅、鄭中基當嘉賓，堪稱香港小天王，他把社會觀察寫成專輯「隱形色」，首次推出國語專輯，也感謝陳奕迅背後推一把。

林家謙2023年6月獨自在香港萬人指標性場地紅磡體育館連唱7場，演唱會也是加場再加場，而他首度推出國語專輯「隱形色」，陳奕迅甘願當「配唱」，合作「詞神」林夕、林宥嘉等音樂人。

林家謙接受中央社記者專訪表示，要推出國語專輯其實壓力頗大，發音、口氣、音調都要調整，加上有些歌是從粵語改成國語，還得先忘記粵語版的唱法。

他也特別感謝陳奕迅忙著巡演，仍在回香港時為他空下一整天，「在我發出去混音前，整張專輯都再聽一遍，他在我的歌詞上寫了很多筆記。」

林家謙語氣靦腆，當時從幕後走到幕前，是靠著勇敢毛遂自薦，回憶起當時勇敢向陳奕迅、林宥嘉提出合作，他笑說：「我覺得在音樂上我是蠻主動的，因為我對自己的旋律或創作有信心，但可能這限制在創作上，其他部分像是面對面交談、或是唱歌表演，其實都是比較內斂跟害羞。」

林家謙接著笑說：「但我在網路上也可以很活潑、很活躍。」他分享，專輯名稱「隱形色」也像是描述現代人在網路和現實的差異，在網路很外放，現實中卻總想隱形。

隨著名氣逐漸增加，林家謙說，比起去咖啡廳，現在更愛去茶樓，因為年輕人比較愛咖啡廳，他在充滿長輩的茶樓反而不容易被認出來。他並透露，他從小個性就害羞不張揚，在班上屬於不特別調皮也不特別優秀的學生，因為中庸也不容易被記得，「我就是不太被老師記得名字，可能有老師看到現在的我，也不記得曾教過我。」

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過往粵語專輯成績再好，林家謙推出國語專輯仍有些不自信，「我屬於那種會（把別人評價）放心上的人，所以容易內耗，我想這張專輯會有些人期待、或是深入的討論，所以比起推出之前的作品，這是最緊張的一次。」

被問到新年新目標，林家謙自稱不是愛設目標的類型，不過每推出一張作品都想休息一陣子，近日也想喘口氣，被問到是否像是生完孩子需要「坐月子」補元氣，他開心地接受並說：「對，這是很好的行為，下次我發完片就會跟大家這樣說，先不要找我囉。」（編輯：龍柏安）1140125