出外景見台灣人韌性 宋偉恩想轉幕後嚴藝文暖心鼓勵

（中央社記者洪素津台北26日電）演員嚴藝文和宋偉恩同赴日本錄實境節目「老少女奇遇記2」，訪問在日本偏鄉的台灣人，看見他們努力生活的模樣也深受感動。宋偉恩透露想朝幕後發展，師生一場的嚴藝文給予暖心鼓勵和建議。

宋偉恩演過BL劇，也在影集「俗女養成記」演出謝盈萱的弟弟。近日宋偉恩和嚴藝文接受中央社專訪，宋偉恩一見到嚴藝文就不停喊老師，嚴藝文笑說，在日本拍外景時宋偉恩一開口就是「老師」，「當下我直接冷掉，很解」。嚴藝文認為自己已經沒當老師很久了，「你會覺得說自己突然被冠上一個責任」。

宋偉恩表示，出道前就有上嚴藝文的課，「我就是很想效仿她」。嚴藝文也大讚宋偉恩上課時很認真，有著求學若渴的炙熱眼神，現在兩人有機會再合作錄製節目，「我看見他有一種鬆弛感，他進步很多，相信也經歷很多了」。

這次宋偉恩和嚴藝文到日本五島拍攝「老少女奇遇記2」，一起訪問在日本的台灣人，有到日本再婚的人妻，和日本老公撐起雜誌社，也有到日本教英文追夢的少女，他們的共通點就是知道自己想做什麼，且努力去執行。這讓宋偉恩和嚴藝文很感動，2人也分享起自己人生道路的挑戰。

嚴藝文分享，要轉幕後當導演、編劇確實歷經掙扎，一開始買了好多編劇書，沒想到都看到打瞌睡，對她來講都沒有用。「我也曾經被退貨過啊」，嚴藝文說，還沒產出「俗女養成記」和「影后」前，也曾幫別間公司寫劇本，「交件的時候他們沒有fire你，但是會要你一直修改，你修改5、6版之後，你會覺得『我真的這麼爛嗎』，那算了，我退出好了」。

而心裡的那份不甘心轉化成前進的動力，嚴藝文說：「我就不相信，我演了這麼久的戲，我怎麼可能那麼爛，那個挫折會讓你有一種前進的動力，你想要證明自己，我也把每一部戲當成最後一部戲來寫、來拍。」

嚴藝文表示，現在正在承受另一波壓力，「戲劇成績很好還是感謝，但我現在著手下一部戲，也要拍了，那個壓力接踵而來，所以我看起來臉非常憔悴」。

嚴藝文和鍾欣凌、楊貴媚一起主持「老少女奇遇記」，嚴藝文看見楊貴媚對演藝事業的堅持，她直言，「我應該要向媚姐看齊，你就會覺得說，拜託，她這個等級、這個年紀了，每天都在拚，我有什麼資格在那邊好累喔」。

嚴藝文表示，「楊貴媚就是帶你前進的那種好朋友，做什麼事情她就是衝第一個。妳是怪物嗎？妳可不可以休息一下，逼死人啊，真的是不給人家留活口」。她最常楊貴媚講的話就是：「妳可不可以休息一下。」

宋偉恩則提到，去年面臨人生最低潮，事業遇到瓶頸，甚至被網路霸凌，「好在剛好有一部戲劇上門，讓我脫離現實，今年30歲是一個新的開始，其實我有開始想朝幕後前進」。他認為自己的個性並不適合演藝圈，卻反骨選擇當演員，「我想往幕後發展，開始學習寫劇本，我也喜歡攝影，我想當攝影師」。

宋偉恩也問身邊的嚴藝文，「我現在的收入就是幕前，轉幕後工作上的抉擇就是收入，因為想做幕後的事情，我是不是要開始慢慢接受沒有幕前工作的機會」。因為現實的經濟問題讓他卻步。

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過來人嚴藝文則說：「如果你想要轉行，你就是得要忍受沒有錢賺，你得知道，你要換跑道，就是得捨棄東西，你就是不能過以前那麼舒服的生活。你也要去思考說，你現在轉了，你有辦法做起來嗎？就給自己幾年的時間，給自己訂一個時間表，不行就回去。」

這番話讓宋偉恩頻頻點頭表示贊同。最後嚴藝文表示，就是要相信自己一定是最棒的，就可以勇往直前。（編輯：張雅淨）1140126