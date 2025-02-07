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蕭副總統委託拍片 「廣告」主持人笑喊國家級任務

2025/2/7 18:51（2/7 19:01 更新）
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公視台語台節目「廣告START」將收播，副總統蕭美琴（中）擔任最後一集的委託人，盼能拍攝花蓮宣傳片，讓主持群緊張稱這是「國家級的任務」。（公視台語台提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月7日
公視台語台節目「廣告START」將收播，副總統蕭美琴（中）擔任最後一集的委託人，盼能拍攝花蓮宣傳片，讓主持群緊張稱這是「國家級的任務」。（公視台語台提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月7日
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（中央社記者王心妤台北7日電）公視台語台節目「廣告START」將收播，副總統蕭美琴驚喜擔任最後一集的委託人，希望主持人群拍攝花蓮宣傳片，讓他們直呼緊張，主持人八弟也稱這是「國家級的任務」。

根據節目製作單位提供資料，蕭副總統委託內容提到，「大家都知道我很喜歡花蓮，因為它不只有山、有海，還有人情味，非常美麗，是一個很適合大家生活的好地方，希望透過影片讓大家知道花蓮是一個這麼好的地方。」因此希望節目中實習生宇珊、董仔、八弟與特派員阿龐拍一支短片行銷花蓮。

主持人群對接下此任務壓力不小，董仔形容：「如果這次沒做好，之前『廣告START』的集數都完蛋的感覺。」八弟則說：「這對我們來說是很大的案子，也算是國家級的任務。」

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主持人群特別在花蓮體驗沙灘車、溯溪、騎單車、部落生活等活動，並拍下各種搞怪影片跟照片，並送到總統府讓蕭副總統驗收。蕭副總統對於影片表示讚賞，並誇說：「看起來很好玩！」

此集「廣告START」將於明天（8日）晚上8時在公視台語台播出。（編輯：龍柏安）1140207

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