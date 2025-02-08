哪吒2票房火紅 數據稱超越星際大戰原力覺醒

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（中央社台北8日電）數據顯示，中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」票房突破人民幣68億元（約新台幣308億元），超越「星際大戰：原力覺醒」，成為全球單一市場票房榜冠軍。中國影視數據平台預測哪吒2總票房將超過110億元。

中國春節檔電影「哪吒2」於1月29日上映，人氣火爆，繼6日超越以韓戰為背景的愛國電影「長津湖」，成為中國影史票房冠軍之後，再超過「星際大戰：原力覺醒」，成為全球單一市場票房冠軍。

據燈塔專業版數據顯示，截至8日上午，「哪吒2」票房突破68億元，超過「星際大戰：原力覺醒」的67.92億元。隨著影片的熱度持續升高，票務平台對影片的最終票房預測不斷增長，燈塔AI預測哪吒2總票房將超過110億元。

星島日報報導，剛剛結束的2025年春節檔以超過95億元票房總成績以及高達1.87億的總觀影人次，雙雙刷新中國影史春節檔票房和觀影人次紀錄。其中「哪吒2」在春節期間貢獻檔期內超過50%的票房。

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「哪吒2」是由「哪吒之魔童降世（哪吒1）」原班人馬打造的續集，5年前也曾創造50億元票房。「哪吒2」的故事續接「哪吒1」的結尾，以七色寶蓮保住魂魄的哪吒與敖丙，在太乙真人的協助下重鑄肉身，開啓全新的篇章。

據羊城晚報，業內人士分析，以「哪吒2」預測100億票房計算，片方可分帳約40億元，遠超5億元的製作成本，淨利潤或達35億以上。（編輯：廖文綺/周慧盈）1140208