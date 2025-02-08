加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄連環分屍案張嫌3個月奪3命 左營婦進屋不到4小時遇害
首頁 / 娛樂

哪吒2票房火紅 數據稱超越星際大戰原力覺醒

2025/2/8 11:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）數據顯示，中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」票房突破人民幣68億元（約新台幣308億元），超越「星際大戰：原力覺醒」，成為全球單一市場票房榜冠軍。中國影視數據平台預測哪吒2總票房將超過110億元。

中國春節檔電影「哪吒2」於1月29日上映，人氣火爆，繼6日超越以韓戰為背景的愛國電影「長津湖」，成為中國影史票房冠軍之後，再超過「星際大戰：原力覺醒」，成為全球單一市場票房冠軍。

據燈塔專業版數據顯示，截至8日上午，「哪吒2」票房突破68億元，超過「星際大戰：原力覺醒」的67.92億元。隨著影片的熱度持續升高，票務平台對影片的最終票房預測不斷增長，燈塔AI預測哪吒2總票房將超過110億元。

星島日報報導，剛剛結束的2025年春節檔以超過95億元票房總成績以及高達1.87億的總觀影人次，雙雙刷新中國影史春節檔票房和觀影人次紀錄。其中「哪吒2」在春節期間貢獻檔期內超過50%的票房。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「哪吒2」是由「哪吒之魔童降世（哪吒1）」原班人馬打造的續集，5年前也曾創造50億元票房。「哪吒2」的故事續接「哪吒1」的結尾，以七色寶蓮保住魂魄的哪吒與敖丙，在太乙真人的協助下重鑄肉身，開啓全新的篇章。

據羊城晚報，業內人士分析，以「哪吒2」預測100億票房計算，片方可分帳約40億元，遠超5億元的製作成本，淨利潤或達35億以上。（編輯：廖文綺/周慧盈）1140208

#中國
#羊城晚報
#長津湖
#韓戰
#哪吒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：