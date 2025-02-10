倫敦靈魂系天團HONNE睽違2年來台 3/28北流開唱

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（中央社記者洪素津台北10日電）倫敦靈魂系雙人天團HONNE將再次來台，他們於3月28日到台北流行音樂中心戶外表演空間開唱，門票也於14日下午1時起售，透露將為台灣樂迷帶來新專輯的歌曲。

來自倫敦的雙人組天團Andy Clutterbuck（安迪·克拉特巴克）與James Hatcher（詹姆斯·哈切），自2016年憑藉首張專輯Warm on a Cold Night出道以來，便以復古靈魂風格和真摯歌詞迅速擄獲全球樂迷的心。他們的音樂中洋溢著濃濃的夢幻氛圍，將讓人著迷的魅力和玩味發揮得淋漓盡致，更成為無數人心中愛的主打歌。

今年的台北演出，將是HONNE睽違2年後再度與台灣樂迷見面，也是他們第4度來台演出。將在更大的舞台帶來精心準備的表演，不論你是從 2017 年他們首次來台一路陪伴他們成長的樂迷，還是剛愛上HONNE 的新朋友，都歡迎來感受他們帶來的春日戀曲。

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這次，HONNE特別邀請來自英國的創作歌手Liang Lawrence（梁·勞倫斯）擔任演出的support guest，她的歌聲充滿誠摯的故事與感性，將與HONNE一同譜寫這個台北最Wonderful的浪漫夜晚。

HONNE門票將於10日至12日開放優先購票登記，13日下午1時開放優先購票，14日下午1時正式啟售。（編輯：李亨山）1140210