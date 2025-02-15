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東離劍遊紀最終章首映 日編劇讚創作10年驚喜不斷

2025/2/15 16:51（2/15 17:01 更新）
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台日雙方合作的布袋戲「東離劍遊紀」系列作歷經10年迎來完結篇，14日晚間舉辦最終章電影首映會，300張票完售。（霹靂國際多媒體提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月15日
台日雙方合作的布袋戲「東離劍遊紀」系列作歷經10年迎來完結篇，14日晚間舉辦最終章電影首映會，300張票完售。（霹靂國際多媒體提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月15日
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（中央社記者王心妤台北15日電）台日合作的布袋戲「東離劍遊紀」系列歷經10年迎來完結篇，昨晚舉辦最終章電影首映會，300張票完售。日本編劇虛淵玄形容創作過程驚喜不斷，此次最後一場更是寫過最難的戲。

除了霹靂國際多媒體總經理黃亮勛、文化部影視及流行音樂產業局長王淑芳出席外，日本編劇虛淵玄、配音員西川貴教、鳥海浩輔、釘宮理惠都特別來台參加首映會，他們為此學習中文版自我介紹，讓影迷相當驚喜。

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製作公司表示，雖然日本跟台灣都會於21日上映，不過首映會在台灣搶先舉辦，不少日本影迷特別飛來台灣觀影，片尾的彩蛋跟反轉劇情獲得熱烈討論。

虛淵玄今天透過製作公司對中央社記者表示，回顧10年的「東離劍遊紀」創作路是驚喜不斷，尤其是在殺青後看到工作人員把戲偶跟服裝一字排開更是驚訝，「而劇場版的最後一場戲是我這輩子遇過最困難的挑戰，不過不能亂爆雷，請大家進戲院看。」（編輯：謝雅竹）1140215

#文化部
#日本
#東離劍遊紀
#虛淵玄
#霹靂國際多媒體
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