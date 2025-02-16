林佑星挑戰新角色 抱女兒瘦身6公斤

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（中央社記者洪素津台北16日電）演員林佑星、葉華在8點檔「願望」演出夫妻，林佑星為角色特意留起下巴鬍子，還瘦身6公斤，展現更結實的身形，他透露可以瘦身是因為每天抱女兒，是個十足的「女兒傻瓜」。

林佑星在戲中是一名來自美國的華僑、國際地產投資商，事業版圖遍及全球，亦正亦邪，角色充滿江湖氣息，個性海派仗義、大而化之，與以往他所演出的輕鬆詼諧角色截然不同。

林佑星為了詮釋該角，特意留起下巴鬍子，更瘦身6公斤，對於新造型林佑星透過劇組表示很滿意，笑說：「進棚後，攝影師經過都會多瞄我兩眼，弄不清我是誰。」

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林佑星在戲中霸氣十足，戲外的則是個超級暖爸、女兒傻瓜。他透露：「其實我瘦6公斤，是因為每天抱女兒，她很黏我，只要我一開門回家，她就立刻哭著叫爸爸，超會演的！」果然戲精基因從小養成。

而這次搭檔葉華，林佑星爆料：「她看到我就超緊張，第一天拍戲就笑場，我忍不住提醒她，我是很認真在演正經角色」；葉華也抱怨喊：「和他對戲好崩潰！他就是大家的開心果，老是臨場改台詞，或突然冒出奇怪的點子，讓人忍不住笑場！」（編輯：李亨山）1140216