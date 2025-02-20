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陳昇4/12台北開唱 帶歌迷重溫曲中記憶

2025/2/20 16:45（2/20 16:56 更新）
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歌手陳昇將於4月12日在Legacy Taipei舉辦「我不是搖滾歌手」演唱會，帶歌迷重溫歷年經典歌曲。（寬宏藝術提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月20日
歌手陳昇將於4月12日在Legacy Taipei舉辦「我不是搖滾歌手」演唱會，帶歌迷重溫歷年經典歌曲。（寬宏藝術提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月20日
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（中央社記者王心妤台北20日電）歌手陳昇今天宣布，將於4月12日在Legacy Taipei舉辦「我不是搖滾歌手」演唱會。他表示，這不只是回顧他的音樂旅程，也是徹底解放搖滾精神，想帶歌迷回味金曲。

根據主辦單位提供的資料，陳昇從80年代剛出道時演唱著民謠，到90年代推出「把悲傷留給自己」、「思念人之屋」等經典情歌，也富有濃厚的人文氣息。陳昇表示，演唱會名稱反而是想凸顯創作不受框架束縛，也隨著時間蛻變走上更自由的音樂路。

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此次演唱會有機會聽見陳昇的經典歌曲，包含「不再讓你孤單」、「恨情歌」、「風箏」，對歌迷而言，或許一首歌就是一個故事，也有著一段回憶，陳昇希望透過音樂重溫當時的哀或樂。

演唱會將於2月25日下午開賣。（編輯：管中維）1140220

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陳昇
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