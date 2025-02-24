斥資百萬搭建招待所 林予晞新戲用鏡子反射人性

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（中央社記者洪素津台北24日電）演員林予晞主演的影集「死了一個娛樂女記者之後」如實呈現招待所的樣貌，劇組斥資百萬搭建招待所，美術指導廖建安設計大量的鏡子或玻璃做出反射，「因為人不是只有一種面向」。

台灣首部以週刊娛樂記者為主題的懸疑犯罪影集「死了一個娛樂女記者之後」，不斷挑戰台劇史上最大尺度，赤裸地揭穿演藝圈的潛規則，其中斥資百萬的招待所即將曝光。

廖建安透過劇組指出，整個招待所使用大量的鏡子或玻璃做出反射，「因為人不是只有一種面向」，而這些空間條件也能讓攝影師巧妙地用來營造角色不同的狀態，也可以幫入演員更進入角色。

另外，演員王真琳在劇中詮釋1名被潛規則新人演員，劇中她因被潛規則而走上絕路，劇情直接反映了現實社會中受害者的縮影，好友王渝萱所扮演的菜鳥記者林姵亭也為了她決定查出真相，進而丟了自己的性命。

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此次王真琳展現驚人演技，即便在狹小環境中，身邊環繞著滿滿的工作人員，仍能無視週遭醞釀情緒秒掉淚，她與王渝萱的哭戲也是每次喊action，兩人便各自哭到不能自己，默契已不在話下。

最新劇情中林予晞所飾演的資深記者為了查出更多情報，一拋劇中冷硬帥氣的西裝打扮，穿上了一襲桃紅色火辣洋裝潛入招待所，走上後輩記者林姵亭舊路，「假賣淫、真臥底」，只為查明真相。本週也即將大結局。（編輯：陳清芳）1140224