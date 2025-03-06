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陳奕迅5月高雄巨蛋唱6場 售票時間之後公布

2025/3/6 13:46（3/6 15:05 更新）
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香港歌王陳奕迅5月將於高雄巨蛋舉辦6場「FEAR and DREAMS」演唱會，與歌迷相見。（My Kan提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月6日
香港歌王陳奕迅5月將於高雄巨蛋舉辦6場「FEAR and DREAMS」演唱會，與歌迷相見。（My Kan提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月6日
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（中央社記者王心妤台北6日電）歌王陳奕迅今天宣布將於5月16日起連2個週末在高雄巨蛋舉辦6場演唱會，是他相隔12年再次站上高雄巨蛋，他也完成想再回來開唱的諾言。主辦單位表示，售票時間將再公布。

陳奕迅此次的巡迴演唱會「FEAR and DREAMS」核心理念是他想傳遞的主題，並期待每個觀眾感受不同，最好的方式就是進場感受，包括「預感」、「不如這樣」、「K歌之王」、「你的背包」、「十年」、「淘汰」、「孤獨患者」等金曲也有望唱給歌迷聽。

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陳奕迅2年前在台北小巨蛋開唱時，看到歌迷幫他提前慶生時打趣表示，「好想親每個人一下，但一萬個人要親很久耶！」他並在會後受訪表示，這邊給他很多力量，「感受到很多愛，當然會想回來。」今天則宣布將前往高雄開唱。

陳奕迅將於5月16、17、18、23、24、25日在高雄巨蛋開唱，詳細資訊將陸續公布。（編輯：龍柏安）1140306

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#巡迴演唱會
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