柯佳嬿新身分獻首本長篇小說 穿梭夢境尋找自我

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（中央社記者洪素津台北6日電）演員柯佳嬿主演的戲劇「童話故事下集」引起不少討論，除當演員，柯佳嬿近日公開長文作家的全新身分，她挑戰自己寫下一段很長的故事，書中女主角才華洋溢，穿梭夢境尋找自我。

柯佳嬿驚喜宣布新身分，推出個人首本長篇小說「夢 游記」，故事描繪一名任性又迷人的才女，敘述她周邊生活的人事物，還有她充滿迷幻卻又天馬行空的夢境。女主角才華洋溢、充滿魅力，雖然人生彷彿有無限可能，但在眾人羨慕之下，藏著卻是一場又一場不想醒來的夢。

柯佳嬿透過新聞稿分享，她一直都想寫小說、劇本，合作多年的編輯也積極鼓勵她，「不如就試試看寫一個很長的故事」，而她一向對「夢」感興趣，再加上時常會記錄自己的夢境，寫的東西也多半關於夢境，「於是我從夢境出發，開始寫這本書。」

柯佳嬿耗時1年寫作，「每個人物段落都有卡關的時候，有時候坐在iPad前一整天什麼都寫不出來，我會到戶外走走或是去看展轉換心情。」

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柯佳嬿表示，她後來發展出自己的寫作模式，「在家寫不順的時候，我就換到咖啡廳寫。我喜歡喝咖啡，每次都找一間沒去過的咖啡廳，也算給自己一點動力，現在台北市咖啡廳的口袋名單很長，是這次寫書額外的收穫。」

柯佳嬿新書「夢 游記」將在3月14日白色情人節正式發行。（編輯：陳政偉）1140306