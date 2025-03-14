林俊傑演唱會升級 6/7起連2天唱進大巨蛋

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（中央社記者王心妤台北14日電）歌手林俊傑將於6月7日起連續2天在台北大巨蛋開唱，演唱會4月2日中午起全面啟售。林俊傑表示，有歌迷2年前可能看過「JJ20演唱會」，相信會覺得這次截然不同。

林俊傑此次JJ20 FINAL LAP巡迴演唱會首場在新加坡開跑後，至今已完成近100場演出，他也相隔2年多回到台北開唱，也是首度在台北大巨蛋開唱，立下新的里程碑。

主辦單位表示，林俊傑今年迎接出道22年，他特別升級演唱會的舞台設計、服裝、歌曲編排，江蕙給歌迷更震撼的聽覺跟視覺體驗。

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林俊傑今天也對歌迷表示，「2年前曾經來看過JJ20演唱會的朋友們，應該會覺得截然不同。」他也表示，雖然之前在台灣開過多場演唱會，但這次是第1次在台北大巨蛋演出，有種既熟悉又陌生的感覺，「期待見到好久不見的大家。」

演唱會門票於4月1日中午開放星展卡友優先購票，隔日中午全面開放購票。（編輯：陳政偉）1140314