韓國翻拍「不能說的秘密」都敬秀毫不猶豫接演

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（中央社台北18日電）周杰倫自導自演電影「不能說的秘密」紅遍亞洲，而韓國近日翻拍成「給我一首琴的時間」，並由韓團EXO成員都敬秀主演，他表示接演此片的確有壓力，但一收到邀請馬上決定接演。

「不能說的秘密」距離上映已經17年，奇幻愛情的元素成就經典，尤其深獲日本人、韓國人的喜愛，拍攝地淡水也成為來台必遊景點之一，繼日本翻拍後，韓國找來都敬秀、元真兒、辛叡恩主演，電影將在台灣上映，周杰倫也特別錄影片表達支持。

都敬秀接受台灣媒體訪問表示，為了詮釋鋼琴家的角色，需要在不到一個月內的時間內表現得像個專業鋼琴家，「所以我不斷觀察鋼琴家在真實演奏時的動作和表情，並進行練習。我只練習了曲子的部分片段進行拍攝，也有替身鋼琴家一定的幫助。」

談起對「不能說的秘密」的回憶，都敬秀表示，「我非常喜歡原版電影，甚至看過多次，所以收到翻拍版出演邀請的時候，我毫不猶豫地決定演出。」他也提到，劇本的奇幻浪漫元素非常棒，這些細節都讓他愛上這部片。

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都敬秀跟元真兒片中有四手聯彈的畫面，都敬秀分享，認識元真兒前覺得對方很冷靜，但認識後發現她其實是非常活潑的人，「我覺得元真兒演員的個性好好呈現了『貞雅』這個活潑的角色，和她一起拍攝的過程非常愉快。」

「給我一首琴的時間」已在台灣上映。（編輯：李亨山）1140318