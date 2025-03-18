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香港國際影視展 台灣館展出影視作品人潮絡繹不絕

2025/3/18 19:34（3/18 20:55 更新）
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台灣文策院18日在香港國際影視展舉辦「台灣星光發布會」，向參展商及買家推薦台灣的影視作品，圖為電影「男公館」一眾演員上台亮相宣傳。中央社記者張謙香港攝 114年3月18日
台灣文策院18日在香港國際影視展舉辦「台灣星光發布會」，向參展商及買家推薦台灣的影視作品，圖為電影「男公館」一眾演員上台亮相宣傳。中央社記者張謙香港攝 114年3月18日
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（中央社記者張謙香港18日電）第29屆香港國際影視展（影視展）今天進入第2天，台灣文化內容策進院設立的「台灣館」由於參展陣容龐大，連續兩天前往參觀及洽談台灣影視作品的人潮絡繹不絕，而傍晚舉行的「台灣星光發布會」更讓現場人氣推向高峰。

影視展昨天在會議展覽中心揭幕，為期4天，有來自34個國家或地區的750家展商，包括台灣等大部分國家或地區各自組成展館。

台灣文化內容策進院（文策院）率領近百家業者來港參展，並設立「台灣館」及主辦記者會。

記者會傍晚在展場舉行，有數百名買家進場，活動上重點推薦了台灣4部電影或劇集新作，分別是「命中註定那頭鵝」、「96分鐘」、「失樂園（前稱火宅之犬）」和「男公館」；4部新作的監製或導演以及主要演員也在活動上亮相，暢談他們的拍攝或演出的感受。

「命中註定那頭鵝」的與會者有導演楊宥瑜，演員林奕嵐、陳華；「96分鐘」有監製鄒介中，導演洪子烜，演員李李仁、姚以緹和王柏傑；「失落園」有監製李怡芳、導演蔡銀娟、演員范少勳和曾敬驊；「男公館」 有演員陳奕、羅宏正、張立昂、吳思賢、周予天、石知田、孫沁岳、李千娜、邱偲琹和林輝煌。

台灣文策院今年組成龐大代表團參展，並一如既往設立「台灣館」，向全球買家推廣台灣的影視作品。在開幕首日，外商洽談情況踴躍，而他們比較關注恐怖和動作片。

影視展踏入第2天，現場所見，「台灣館」的生意洽談依然踴躍，下午4時左右，業者的櫃台大都爆滿，各自有買家洽商。

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據了解，「台灣館」在本屆活動上展示超過250部台灣影視作品，涵蓋多元類型，除了上述作品，還包括展現台灣夜市文化的實境綜藝節目「夜市王」、改編自鏡文學暢銷小說的影集「死了一個娛樂女記者之後」、科幻懸疑影集「永生密碼一九七」，以及由林依晨與言承旭主演的新劇「同棲散策」等。

這次文策院率團來港參展，獲文化部影視及流行音樂產業局支持。（編輯：呂佳蓉）1140318

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台灣文策院18日在香港國際影視展舉辦「台灣星光發布會」，向買家推薦台灣的影視作品，圖為電影「96分鐘」的監製、導演及演員上台亮相。中央社記者張謙香港攝 114年3月18日
台灣文策院18日在香港國際影視展舉辦「台灣星光發布會」，向買家推薦台灣的影視作品，圖為電影「96分鐘」的監製、導演及演員上台亮相。中央社記者張謙香港攝 114年3月18日
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