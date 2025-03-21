楊小黎斜槓當實境節目製作人 最大考驗是省預算

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（中央社記者洪素津台北21日電）演員楊小黎除了當主持人、演員，近日斜槓當起製作人，投身製作外景實境節目，她經歷人生中第一次投案、審預算，還自己敲通告、喬時間、談費用，其中控制預算是她當製作人的最大考驗。

楊小黎昨天擔任戲劇記者會的主持人，會後她接受訪問分享，近來除了戲劇作品外，自己也升格當起實境外景節目的主持人，擔任客台新節目「像你這道菜」的製作人兼主持人。

楊小黎說，當製作人不容易，經歷人生中第一次投案、審預算，還跟藝人好友要經紀人的電話，自己敲通告、喬時間、談費用，更因為節目一集經費不到新台幣50萬，省預算的情況下，只得跟藝人好友說：「對不起，我們預算真的很有限，可不可以幫幫忙。」這些經歷也讓她大嘆：「製作人真的當一次就好。」

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而問起近況，楊小黎算是大病初癒，因為爸爸的關係，感染到諾羅病毒，太虛弱的她到醫院打點滴，沒想到又染上感冒，後來變嚴重成了支氣管炎，上吐下瀉又咳到不行，好在靠中藥西藥雙管齊下，休養半個月才康復，「現在很好，一尾活龍！」

為了休養身體，楊小黎上月推掉許多主持工作，有些推不掉的主持活動則靠著意志力及藝人的「自動導航系統」完成任務，拚命工作讓人心疼，但她坦言房貸壓力重，目前還在寬限期，之後一個月要10幾萬的房貸，仍需要努力工作。（編輯：陳政偉）1140321