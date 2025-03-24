「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄被控性侵 將出庭應訊

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）面臨一系列攻擊和性侵指控的法國知名演員傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）今天將在巴黎受審，他被控在2021年拍攝電影「綠色百葉窗」期間，性侵兩名女性。

法新社報導，拍攝過200多部電影和電視劇、現年76歲的傑哈德巴狄厄，被大約20名女性指控有不當行為，但這是他受審的首宗案件。

在對#MeToo運動反應遲緩的法國電影界，傑哈德巴狄厄是面臨相關指控的業界人士之中，最引人注目的一位。

巴黎刑事法院審理這起的案件，涉及2021年拍攝「綠色百葉窗」（Les volets verts, 暫譯）期間的性侵指控。

出演該片的名演員阿努克格蘭貝格（Anouk Grinberg）力挺提告的54歲佈景師和34歲助理導演，兩名婦女都指控傑哈德巴狄厄性暴力。

阿努克格蘭貝格表示，傑哈德巴狄厄在拍攝過程中不斷發表「淫穢言論」，而雇用他的製片人，都知道他們「僱用的是施虐者」。

原定去年10月進行的審判，因傑哈德巴狄厄健康狀況不佳延後。

傑哈德巴狄厄的律師阿蘇斯（Jeremie Assous）當時表示，傑哈德巴狄厄接受4次心臟繞道手術，且患有糖尿病，面臨審判的壓力讓他病情更加嚴重。

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阿蘇斯表示，傑哈德巴狄厄每天的出庭時間限制在6小時，而且只要有「需要」，他就會休息。

阿蘇斯表示，傑哈德巴狄厄「否認所有指控」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140324