稱老婆林有慧比較紅 蕭敬騰感謝歌迷愛屋及烏

（中央社記者洪素津台北24日電）金曲歌王蕭敬騰和老婆林有慧（Summer）婚後甜蜜蜜，蕭敬騰也笑稱老婆現在比他更紅，出席活動的時歌迷都喊「林有慧我愛你」，蕭敬騰感謝歌迷愛屋及烏，夫妻互動閃瞎眾人。

蕭敬騰和老婆林有慧（Summer）今天出席時尚品牌活動，蕭敬騰在活動上透露老婆Summer現在比他還要紅，很感謝歌迷的接納和支持，Summer也表示蕭敬騰現在就好像自己的經紀人，「托他的福我現在竟然有活動可以接誒」，幽默話語惹笑大家。

蕭敬騰表示，現在會很注意Summer的一舉一動，怕Summer會因為網友的評論而受傷，「我們交往一直沒有說就是因為怕歌迷不習慣，Summer是我的老婆又是經紀人，但有時公司立場和歌迷立場會分歧」，沒想到公開婚訊後蕭敬騰歌迷反倒是一起支持Summer，這讓蕭敬騰相當感動。

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Summer表示，蕭敬騰不管她去哪裡都要跟，「連我同學會他也要跟，健康檢查也是，就連腸胃鏡也要一起推進去，麻藥還沒退的時候還一直喊我名字，醫生和護士看了都在笑，我真的很不好意思」，沒想到這時蕭敬騰冷不防又放閃，「我不能錯過她生命中的每一刻」。

而日前歌手方大同過世，蕭敬騰和Summer都很惋惜，也表示會去看史提夫汪達（Stevie Wonder）的演出，「我們想替方大同去看，他真的是天使」；好友猝逝，蕭敬騰也表示現在的生活就是讓自己開心，「很多事是我們應付不了的，要找到自己開心的方式」，Summer則說：「不可控的因素太多了，我們就是把自己的身心靈顧好，這樣也才有機會幫助別人」。（編輯：李亨山）1140324