加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

稱老婆林有慧比較紅 蕭敬騰感謝歌迷愛屋及烏

2025/3/24 16:52（3/24 18:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人蕭敬騰（右）與老婆Summer林有慧（左）24日在台北市信義區出席品牌快閃店活動，分享婚後生活。中央社記者徐肇昌攝 114年3月24日
藝人蕭敬騰（右）與老婆Summer林有慧（左）24日在台北市信義區出席品牌快閃店活動，分享婚後生活。中央社記者徐肇昌攝 114年3月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北24日電）金曲歌王蕭敬騰和老婆林有慧（Summer）婚後甜蜜蜜，蕭敬騰也笑稱老婆現在比他更紅，出席活動的時歌迷都喊「林有慧我愛你」，蕭敬騰感謝歌迷愛屋及烏，夫妻互動閃瞎眾人。

蕭敬騰和老婆林有慧（Summer）今天出席時尚品牌活動，蕭敬騰在活動上透露老婆Summer現在比他還要紅，很感謝歌迷的接納和支持，Summer也表示蕭敬騰現在就好像自己的經紀人，「托他的福我現在竟然有活動可以接誒」，幽默話語惹笑大家。

蕭敬騰表示，現在會很注意Summer的一舉一動，怕Summer會因為網友的評論而受傷，「我們交往一直沒有說就是因為怕歌迷不習慣，Summer是我的老婆又是經紀人，但有時公司立場和歌迷立場會分歧」，沒想到公開婚訊後蕭敬騰歌迷反倒是一起支持Summer，這讓蕭敬騰相當感動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

Summer表示，蕭敬騰不管她去哪裡都要跟，「連我同學會他也要跟，健康檢查也是，就連腸胃鏡也要一起推進去，麻藥還沒退的時候還一直喊我名字，醫生和護士看了都在笑，我真的很不好意思」，沒想到這時蕭敬騰冷不防又放閃，「我不能錯過她生命中的每一刻」。

而日前歌手方大同過世，蕭敬騰和Summer都很惋惜，也表示會去看史提夫汪達（Stevie Wonder）的演出，「我們想替方大同去看，他真的是天使」；好友猝逝，蕭敬騰也表示現在的生活就是讓自己開心，「很多事是我們應付不了的，要找到自己開心的方式」，Summer則說：「不可控的因素太多了，我們就是把自己的身心靈顧好，這樣也才有機會幫助別人」。（編輯：李亨山）1140324

#方大同
#蕭敬騰
蕭敬騰
寬魚國際推韓星JISOO快閃店 首季營運有望添動能蕭敬騰林熙蕾尾牙同樂 邀李炳輝獻唱添溫馨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：