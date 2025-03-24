包偉銘主持「營業中5」 赴花蓮開餐廳盼振興觀光

（中央社記者洪素津台北24日電）歌手白安和包偉銘加入實境秀「嗨！營業中5」和姚元浩、莎莎、郭泓志一起主持，白安透露很緊張；包偉銘則笑稱後悔接下主持棒，但可以到花蓮開餐廳振興觀光感到相當有意義。

實境秀「嗨！營業中」第5季今天舉辦卡司公布記者會，節目迎來白安和包偉銘新面孔，和姚元浩、莎莎、郭泓志一起主持。白安表示，主持實境秀是她的初體驗，「我覺得可以做自己，很自在的跟大家聊天，他們人都超好的，很快就變熟，其實我話不是很少的人，我比較慢熟」；令人好奇天團老闆「五月天」是否大駕光臨，白安笑說：「應該不會啦，我猜不會啦，他們很忙啦！」

包偉銘則是一加入就被節目組破格提拔，榮升為「店長」，並在記者會上正式獲頒「店長聘書」，這次要和夥伴們一起營業就是與旅行社合作，要在越南的美食之都河內及下龍灣學習並供餐給客人，團隊首次合體就在海外出任務，增加更多困難。

包偉銘也分享錄製心得，還順勢抱怨了起來，自己明明是當一個店長，總是被使喚來使喚去，還要爬樹摘葉子當店內食物的碗盤，他搞笑說：「我一定要告訴大家，我經歷的事情、出道44年，要哭了！一點都沒有放大，不知要做這些事」。

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除了全新卡司，節目更將店址選定在花蓮，花蓮地區歷經地震及風災後，觀光人潮大量流失、各行各業飽受衝擊；而這也是包偉銘會接下主持棒的關鍵之一，希望能盡一份心力替受天災影響的花蓮給予微薄的加油力量。

另外，節目前主持群之一的鬼鬼日前公布產女的震撼消息，姚元浩、莎莎、郭泓志則表示跟大家一起看新聞同步知道，今天鬼鬼雖然有出現在片花但卻未出現在記者會場上，姚元浩說：「她（鬼鬼）會回來，她就是神出鬼沒」；莎莎也感動說：「我那天看到她來眼睛都濕濕的。」（編輯：李淑華）1140324

實境節目「嗨！營業中」第5季記者會24日在台北舉行，藝人包偉銘（左）與歌手白安（右）出席。中央社記者張新偉攝 114年3月24日