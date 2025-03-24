林心如製作新劇挑戰大膽題材 再合作導演許富翔

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（中央社記者洪素津台北24日電）製作人林心如與導演許富翔繼「16個夏天」時隔11年再度攜手原創劇集「有愛我們床上談」，這也是她首次挑戰大膽題材，主角們的情慾戲是一大亮點，有不少情感與激情交織的場面。

原創劇集「有愛我們床上談」今天開鏡，林心如再次合作導演許富翔深入探討時下都市男女的親密關係。本劇集結程予希、李程彬、張軒睿、莫允雯等演員，共同演繹一場關於愛與慾、束縛與自由的都會縱情劇，透過4名男女主角錯綜複雜的人際關係，勾勒出當代愛情的多樣面貌。

林心如透過新聞稿分享，相較於她過去的作品，此劇在主題與風格上更大膽直白，是時下蠻常見但又有點隱晦的「社交」，對她來說也是首次嘗試，各方面都有突破，在尋找演員的過程也是一大挑戰。

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睽違許久與林心如再合作，許富翔當初接到邀約時十分開心，但看完劇本的第一個念頭就是「為什麼找我？」之後得知製作人希望他將這幾年作品中的喜劇成分融入新作，將故事詮釋得更有趣。

本劇不僅在題材上突破傳統，主角們的情慾戲更是一大亮點，將有不少情感與激情交織的場面。為讓演員在拍攝中更具安全感，特別安排專業親密指導進行訓練，導演也與演員們進行多次溝通。（編輯：李淑華）1140324

原創劇集「有愛我們床上談」24日開鏡，由演員張軒睿（左起）、莫允雯、程予希及李程彬攜手主演。（TVBS提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月24日