程予希林辰唏新劇披婚紗 媽媽楊麗音祝福感動粉絲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北28日電）演員程予希和林辰唏在戲劇「第一次遇見花香的那刻2」披婚紗攜手走入人生下一段旅程，程予希勇敢向媽媽楊麗音出櫃，演繹出母親對女兒同性感情的認同與祝福，讓粉絲感動不已。

「第一次遇見花香的那刻2」迎來結局，劇中程予希加入林辰唏與李易的家庭行列，一同完成孩子想要「全家」出遊露營的心願，為了孩子，首度破冰女友與前夫的微妙僵局。最後2人穿上婚紗，衝破一切困難攜手走入人生的下一段旅程，讓粉絲過癮直呼「真的秒噴淚」、「要心臟病發」、「百合天花板劇，臺灣好棒！」

程予希除了感情上有所著落，與飾演媽媽的楊麗音帶來內斂動人的互動，演繹母親對於女兒同性感情的認同與祝福，讓粉絲感動不已。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

程予希透過劇組分享：「除了台詞之外，也是因為麗音姊真的很棒！每次可以和媽媽對戲都讓我很期待，也許是戲中的互動也很像私下我跟我媽的狀態，所以每次拍家裡的戲總是可以很快帶入情境。」

林辰唏感謝粉絲的陪伴與支持，對於收到很多回饋與內心話十分感動，「希望你們，能從戲劇中更多的認識自己，得到很多的力量！不論你正在遭遇什麼，不論你此刻正在經歷什麼樣的挑戰，我們都要記得，我們永遠是自己的主人。」（編輯：管中維）1140328