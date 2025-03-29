脫北奔向自由3 / 脫北者融入新生活 歧視成無法逃避課題

要有多大的痛苦，你才願意冒著生命危險離開家鄉？4名脫北者金日奕、金恩主、朴有成、韓漢娜（化名）過程中遭遇人口販子、性暴力等對待，仍決定勇敢奔赴，而台灣跟南韓民主自由令他們欣羨，期望有天家鄉北韓也能同樣呼吸到有人權的空氣。

（中央社記者王心妤台北29日電）生活從來就不是童話故事，離開了深淵、奔向了自由，迎來就是幸福和快樂的完美結局，對脫北者而言，在融入新生活後，「歧視」是他們無法逃避的課題。

脫北者金恩主、金日奕與朴有成日前透過北韓研究所安排來台交流，並接受中央社記者專訪，也揭露他們逃離北韓後，在全新國度生活所面臨的挑戰，金恩主就遇過主修北韓政治學的教授稱，脫北者描述的慘況都是假的；曾擔任YouTuber的朴有成被網友攻擊是為了博眼球才裝可憐；金日奕則被威脅人身安全。

即使說著相同的語言，脫北者抵達南韓後，從文化、認知、甚至生活方式都需重新適應，北韓研究所國際活動組成員金恩主、金日奕跟朴有成心有所感地說，他們能夠在韓國生活，多虧了很多人幫助，但他們也承認，被歧視、霸凌，都是另一門他們都需面對的「必修學分」。

朴有成曾經營YouTube頻道，分享北韓的故事，卻頻頻被檢舉下架。他無奈地說，開設頻道初衷是希望能喚起外界對北韓人權的關注，有些網友卻酸他只是為了賺取同情心，或用重口味故事博眼球，甚至還有人稱，脫北者都是因為犯罪才想逃離，「可能這些人只看過北韓官方想傳達的觀點，但我們才是真正了解北韓的人，希望讓大家看到真實狀況。」

金恩主表示，她就讀南韓知名大學時，曾修過一門關於北韓政治的課，當時的教授就提及自己曾去過平壤，「他說那邊的人看起來都過得好好的啊，那些脫北者可能是在說謊，這讓我感到很受傷。」

她落寞地表示，或許教授不知道班上就有脫北者，再者，北韓人總說：「北韓裡有2個國家，平壤與不是平壤的地方；人也有2種階層，虐待人的跟被虐待的。」

金日奕曾參與聯合國安全論壇，目前在美國主修國際發展研究，他分享，曾有大學教授在課堂上稱：「為什麼脫北者們能夠來念大學呢？他們成績這麼差。」讓他相當受傷。此外他也遇過被人恐嚇，聲稱要砍下他的頭。

就算有些不開心的往事，金日奕選擇往前看，他樂觀地說，還是有許多鼓勵的力量，像是「朝鮮日報」就曾提供他獎學金，讓他相當感恩。

出生在北韓，想辦法「活下去」是生存第一要務，而教育則不是必要條件，金恩主認為，脫北者就像剛學會走路的嬰兒，因為北韓環境不好，他們都是到了韓國才開始學習一切，她也用之前老師的話來說：「不夠了解會導致誤會，而誤會會成為偏見。」

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這群脫北朋友們都相信，化解偏見的方式就是讓更多人認知到北韓的真實狀況，隨著越來越多資訊被公布，就算依舊還要努力，但歧視的確逐漸減少。

雖然有了韓國的新身分，但他們都表示，北韓是家鄉，離開是為了生存而不得不的選擇，他們也期待能透過更多不同方式，讓北韓的人民都能活著且跟他們一樣能自由的生活。（編輯：龍柏安）1140329

脫北者金恩主認為，不夠了解會導致誤會，而誤會會成為偏見，他們能做的就是說出北韓的真實狀況，讓更多人關注並了解。中央社記者徐肇昌攝 114年3月29日

脫北者朴有成曾開設YouTube頻道，但曾有網友認為他說的北韓相關內容只是為了博眼球和同情心，但他希望能用北韓人的角度分享最真實的狀況。中央社記者徐肇昌攝 114年3月29日

脫北者金日奕曾在大學修課時，直接聽到教授稱脫北者教育程度落後，暗示脫北者不應該去念大學，讓他相當受傷。中央社記者徐肇昌攝 114年3月29日